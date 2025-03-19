関西空港で「カスハラ男」を逮捕 飛行機に乗り遅れ返金を迫ったか共同通信

関西空港で「カスハラ男」を逮捕 飛行機に乗り遅れ返金を迫ったか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪府警は19日までに、恐喝未遂容疑で札幌市の41歳男を逮捕した
  • 空港で飛行機に乗り遅れ、航空会社の女性社員に返金を迫ったという
  • 「おまえを殺したい」などと述べたほか、女性社員の顔に唾を吐いたそう
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