3月1日、みのもんたこと御法川法男（みのりかわ・のりお）さんが亡くなり、大きな衝撃を与えている。突然の訃報に悲しみが癒えないなか、ショッキングな事件が起きた。「2日午前3時ごろ、みのさんが暮らしていた神奈川県鎌倉市の自宅で、『男2人が窓をこじ開けようとしていた』と110番通報があったのです。地下室を物色した形跡があり、鎌倉署はみのさんが亡くなったことに乗じた窃盗事件の可能性があるとみて、男の行方を追って