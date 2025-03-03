3月に入り、X上である迷惑行為動画が拡散され批判を集めている。【写真】原型を失うほど握りつぶされた“まるごと苺”《インスタに流れてきたけどマジで笑えない》被害にあったファミリーマートの回答は添えられた動画は、コンビニ内でヤマザキから発売されている『まるごと苺』を握り潰し、商品棚に戻すところで終わっている。この動画はX上で、1871万回以上（3月3日時点）再生される結果に。「元動画は2月下旬にInstagram