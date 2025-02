Amazonがビデオ会議やオンラインチャット、通話などができるコミュニケーションツール「Amazon Chime」のサポートを2026年2月20日をもって終了することを発表しました。Update on Support for Amazon Chime | AWS Messaging & Targeting Bloghttps://aws.amazon.com/jp/blogs/messaging-and-targeting/update-on-support-for-amazon-chime/Amazon shuts down Chime, its Zoom alternative | TechCrunchhttps://techcrunch.com/