イギリス窃盗をしようと住宅の敷地に侵入した男が、映画『ホーム・アローン』のような仕掛けで撃退されました。【映像】ホーム・アローン・トラップに引っ掛かる様子イギリス北部・ノーサンバーランドで2024年11月、当時付近で窃盗未遂事件が起きていたことから、住民が水が入ったバケツと建物の間にひもを張る罠を仕掛けていました。防犯カメラの映像がきっかけで56歳の男が起訴され、男の自宅からは男が別の住宅から盗んだ