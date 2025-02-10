みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。昨今、様々なライフスタイル向けのサブスクリプション（サブスク）サービスが充実していますが、筆者としても気にせずにはいられないのがファッションレンタル型のサブスクサービス。実際にレンタルしてみた感じがどうなのか、本当に満足度の高いサービスなのか？ まだ利用したことがない方に向けて、その実態とメリット・デメリットにつ