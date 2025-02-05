バレンタインデーが近づくと、職場では様々な思惑が交錯する。本命チョコを期待する男性もいれば、義理チョコの習慣に頭を悩ませている女性も……。そんななか、職場での「チョコくれー！」という何気ない一言が招いたトラブルを紹介する。◆何気ない一言に「遠回しなアプローチかな（笑）」「とんでもないことになりました」大手不動産会社に勤める奥沢淳さん（34歳・仮名）は、爽やかな容姿とコミュニケーション能力の高さで