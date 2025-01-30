オリックスは30日、株式会社LEFT-Uと2025年シーズンも引き続き「オフィシャルスポンサー契約」を締結したことを発表した。オフィシャルスポンサー契約締結に伴い2月1日の宮崎春季キャンプより、選手・コーチが着用するヘルメットの側面に、株式会社 LEFT-U の商品である子どものための成長応援サプリメント「セノッピー」のロゴを掲出する。また、京セラドーム大阪のバックネット LED 広告（ローテーション枠）にも同社の広