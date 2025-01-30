DeNAは29日、アンドレ・ジャクソン投手が来日したことを発表した。ジャクソンは球団を通じ「タダイマ！また横浜に戻って来ることができて嬉しいです。連覇へ向けて頑張ります！」とコメントした。来日1年目の昨季は25試合に先発しチーム2位の8勝、防御率2.90をマークした。