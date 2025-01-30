ロッテは30日、新外国人選手の背番号を発表した。サモンズが「42」、ゲレーロが「97」、パラシオスが「139」、アセベドが「140」に決まった。サモンズは昨年タイガースでメジャーデビューを飾り、6試合・27回1/3を投げ、1勝1敗、防御率3.62。マイナーでは今季、22試合・102回を投げ、6勝7敗、防御率4.15だった。ゲレーロは22年にロッテでプレーしており、3年ぶりの復帰となる。22年は49試合・46イニングを投げて、3勝3敗24