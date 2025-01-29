DeNAは29日、タイラー・オースティン選手が来日したことを発表した。オースティンは球団を通じ「横浜に戻ってこられて嬉しいです。リーグ優勝、そして日本シリーズ連覇を目指してベストを尽くします」とコメントした。昨季は106試合に出場し、打率.316、25本塁打、69打点で自身初の首位打者に輝き、ポストシーズンでも3本塁打を放ち日本一に貢献。来日6年目の今季も、打線の中心としてチームを勝利に導く活躍に期待が懸かる