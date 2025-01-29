Microsoftが2025年1月に配信したWindows 11 24H2のアップデートであるKB5050009により、サウンド出力やBluetooth接続が機能しなくなってしまう問題が発生していることが判明しました。Windows 11 24H2 KB5050009 issues break audio, camera. KB5050021 affected toohttps://www.windowslatest.com/2025/01/26/windows-11-24h2-kb5050009-issues-break-audio-camera-kb5050021-affected-too/Microsoftニュースを専門に扱うWindows