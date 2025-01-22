京都市立小学校でいじめを受け、不登校になった現在中学生の女子生徒が元同級生の男子3人に対し300万円の損害賠償を求めた裁判で、京都地方裁判所（松山昇平裁判長）は訴えの一部を認め、3人に計30万円の支払いを命じたと今月17日、京都新聞が報じた。 報道によれば、女子生徒は小学5年生だった2020年、3人から授業中にやじを飛ばされる、避けられるなどのいじめを受け、登校できなくなったという。 判決では特に「○○（女子生