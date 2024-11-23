俳優の山田孝之（41）が22日、TBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）に出演。移住した沖縄でご近所に住むミュージシャンについて明かす場面があった。4回目の番組出演となる山田。MCの笑福亭鶴瓶は今回は、山田とプライベートで親交があるという「BEGIN」の島袋優、「MONGOL800」のキヨサクに取材を行ったという。もう1人のMC、Kis―My―Ft2の藤ヶ谷太輔から「今、沖縄で住まれているんですか？」と聞かれた山田は「一応、そう