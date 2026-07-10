アメリカ南部、フロリダ州の空港の名前が「トランプ空港」に変更されました。9日、南部フロリダ州の「パームビーチ国際空港」の名前が「ドナルド・J・トランプ国際空港」に変更されました。この空港はトランプ大統領の邸宅「マール・ア・ラーゴ」に近く、州知事は今年3月、トランプ氏への敬意を表して空港名を変更する法案に署名していました。空港の利用者「すぐ近くに大統領が住んでいるのだから、敬意を示すべきでしょう。国の