◆ 台湾で武者修行「NPB RED」の一員としてプレーソフトバンクは18日、台湾で開催される『2024アジア・ウインターリーグ』に、風間球打投手（21）、星野恒太朗投手（23）ら、13選手を派遣すると発表した。派遣選手は風間と星野に加え、木村大成投手（21）、ハモンド投手（20）、藤田淳平投手（24）、山崎琢磨投手（21）、水口創太投手（25）、宮粼颯投手（24）、飛田悠成投手（19）、盛島稜大捕手（20）、山下恭吾内野手