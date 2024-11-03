明石家さんまが、フジテレビの “新人アナいじり” 問題について言及した。それは、11月2日放送のMBSラジオ『ヤングタウン土曜日』でのこと。入社1年めのフジテレビ上垣皓太朗アナウンサーの容姿や年齢を先輩アナが “いじった” ことが問題になっているが、同じ “いじり” でも『さんまのいじりには愛がある』とSNSで話題になっているーーというリスナーの声が紹介された。それに対しさんまは、「言葉っていうのは、もの