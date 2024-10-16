21歳年下の料理研究家・花音さんとの再婚を発表した、タレントの川粼麻世（61）がウェディングドレスを着た夫婦ショットを公開した。【映像】川粼麻世の21歳年下妻（複数カット）10月14日、自身のブログで「彼女と笑顔が溢れる穏やかな毎日を過ごして行きたいと思っております。今後とも、我々を温かく見守って頂けたら幸いです。」と再婚したことを発表していた川粼。翌日放送の日本テレビ系バラエティー