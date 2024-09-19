新刊『わが恩師 石井紘基が見破った官僚国家 日本の闇』を刊行した泉房穂は、明石市長時代に斎藤元彦兵庫県知事から着信拒否された過去があるという。パワハラ疑惑に揺れる斎藤知事の素顔、そして「腐り切っている」と指摘する、62年に及ぶ兵庫県の官僚主義とは。 〈画像〉泉房穂が師匠と仰ぐ故・石井紘基氏 兵庫県は62年間官僚が行政を仕切っている ──現在取り沙汰されている斎藤元彦兵庫県知事のパワハラ問題について、泉さ