ユカイ工学は、コミュニケーションロボット「BOCCO emo」とヘルスケア機器を無線接続し、血圧や体重などの測定を促し、結果を簡単に記録できる新機能の提供を2024年9月5日より開始した。これまで要望の多かった「血圧や体重を簡単に記録したい」「毎日の健康測定の習慣付けをしたい」という声をもとに、BOCCO emoに血圧計や体重計等のヘルスケア機器を無線接続できる機能を新たに搭載。測り忘れ防止と記録の手間軽減により、日々の