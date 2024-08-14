ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信が一時大幅続伸し、２％超の上昇で２万４０００円台近辺での攻防となったがその後は急速に上げ幅を縮小するなど、荒い値動きとなっている。きょうは日経平均が朝高後にいったん値を消したものの、前場取引後半になって再び買いに厚みが加わった。しかし、その後は再び失速するなど目まぐるしい動きとなっている。日経レバは日経平均株価に連動するように組