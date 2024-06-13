見た目より心をチェンジしてください》【写真】誰がいちばん似合う？ピンクヘアのお騒がせ芸能人そんな辛辣なコメントを投稿されたのは、元モーニング娘。でタレントの加護亜依（36）。5月、自身のインスタグラムでピンクヘアにイメチェンした最新ショットを公開し、《何気にピンクヘアお気に入り》との思いを綴った。加護といえばこれまで2度の未成年喫煙騒動、前夫のDVと逮捕、離婚、反社男性らとの写真流出などさまざまなス