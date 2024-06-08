愛子さまは2022年、成年に際する記者会見で、自らの短所を「少しマイペースな部分があるところ」だと明かされた。目下、皇室のご活動と就職先での仕事の両立に励まれている愛子さまだが、その不安が的中されているようで──。【写真】少し身を乗り出した客席の天皇陛下、光沢あるセットアップの愛子さまと雅子さま。他、牧場の前でのラフなご一家、ティアラをした愛子さまも天皇皇后両陛下と愛子さまが姿を見せられたのは、午