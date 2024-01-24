台湾と断交した南太平洋の島国・ナウル共和国が24日、中国との国交を回復させました。中国外務省によりますと、中国の王毅政治局員兼外相とナウルのエニミア外相兼貿易相は24日、北京で「国交回復に関する共同声明」に署名したということです。ナウルは2002年に中国と国交を樹立しましたが2005年に断交し、台湾と外交関係を樹立。しかし、台湾総統選挙で与党・民進党の頼清徳氏が当選した直後の15日、今度は台湾との断交を発表。「