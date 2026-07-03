1980年代に一大ブームを巻き起こしたホラーコメディのジャンルが「キョンシー映画」だ。香港映画の『霊幻道士』シリーズを元祖とし、日本では台湾で製作された『幽幻道士』シリーズが大ヒットを記録した。当時は、両手を前に出してぴょんぴょん飛び跳ねるキョンシーのモノマネをする子どもたちが日本中で見られた。人気を支えたのが、当時7歳で美少女道士テンテン役を務めたシャドウ・リュウさんだ。シリーズ1作目の公開からちょう