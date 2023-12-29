「M−1グランプリ2023」を制したお笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（29）が29日放送のTOKYOFM「JUMPUPMELODIES」（金曜後1・00）にゲスト出演。憧れの芸人について話す場面があった。番組内でリスナーから「令和ロマンのどちらかがさんまさんが好きで芸人になったとういうのは本当ですか？」という質問が寄せられた。これに「僕です」と高比良が回答。続けて「『踊る！さんま御殿!!』見てたんで。同級生は全員、