テレ東系『ありえへん∞世界』が、7日に放送（後6：25）。同番組に出演していた歌手で俳優の美輪明宏さん（享年91歳）が6月20日に死去したことを受け、エンディングで追悼した。【写真】2021年…86歳の誕生日直前に『SONGS』に出演した美輪明宏「ミワちゃまの明日を生きる花言葉」のコーナーで、テロップで「当番組に長年ご出演頂きました美輪明宏さんが91歳でお亡くなりになりました。謹んで哀悼の意を表します」とのテロップ