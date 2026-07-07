盛り上がるサッカーワールドカップ。前の試合でレッドカードで退場処分となり、出場停止だったはずのアメリカの選手が出場しました。不服を示していたトランプ大統領とFIFAとの間に、何かやりとりがあったのでしょうか。【写真を見る】出場停止が執行猶予に異例の判定変更の背景にあるのは…レッドカードの原則「退場+次戦出場停止」が試合後に覆る異例の事態に井上貴博キャスター:JFA競技規則によると、「レッドカード」とは危