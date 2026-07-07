人気ラッパーが、壮絶な騒音トラブルの末、全国ツアーの中止を決断したことが波紋を呼んでいる。「深夜から朝まで鳴りやまない大音量の音楽に、心身ともに追い詰められ、ツアー中止という苦渋の決断を下したのは、ラッパーのYZERR（ワイザー）さんです。2024年、約10年間活動したヒップホップグループ『BAD HOP』の東京ドーム解散ライブを成功させ、現在はソロ活動のほか起業家としても活躍しています。同年には経済誌『Forbes