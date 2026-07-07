群馬県伊勢崎市の住宅で幼いきょうだい2人が倒れているのが見つかった事件。群馬県警は7月6日、6歳の長女の首を絞めて殺害したとして、父親で会社員の井上敏典容疑者（42）＝伊勢崎市田中島町＝を殺人の疑いで逮捕した。 〈画像あり〉「全力をつくしてきた」ショッピングセンターで店長を務めていた頃、ニッコリと笑顔をみせる井上容疑者の正面写真 県警は7日午前、井上容疑者の身柄を伊勢崎署から前橋地検へ送致（送検）