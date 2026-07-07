首都高でダンプカーが横転し、積んでいた土砂が道路に散乱しました。7日午前11時ごろ、首都高環状線下りの加平パーキングエリア付近で、ダンプカーの運転手の女性から「横転して車線をふさいでいる」と110番通報がありました。横転したダンプカーに積んであった土砂が道路に散乱し、約2時間半にわたり付近は一時、通行止めとなりました。けが人はいませんでした。警視庁は女性がハンドル操作を誤ったとみて、事故の詳しい原因を調