¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Î¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ê28¡Ë¤¬¡¢10·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏMC¤òÌ³¤á¤ë»Ø¸¶è½Çµ¡Ê30¡Ë¤¬¡Öº£Æü¤«¤é3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤µ¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë3¿ÍÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¼«¿È¤ÎµÙÍÜÃæ¤Ë¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¥»¥Ã¥È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö°Ø»Ò¡¢¥Õ¥ï¥Ã¥Õ¥ï¤Ç¤¹¤Í