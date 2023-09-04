¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒWÇÕ¤Ç48Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«ÎÏ¤Ç¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇÏ¾ìÍºÂç¡Ê27¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö°æ¾åÀèÀ¸¤â¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾åÍºÉ§»á¤ÈÊú¤­¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÀèÀ¸¤Î°ì¤Ä¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ð¥¬¥Ü¥ó¥É¡Ù¤âWÇÕÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÊ¸»ú¤òÄÌ¤·