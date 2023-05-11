韓国バッテリー大手ＳＫオンで社員に四つ子が誕生するという慶事があった。１０日、ＳＫオンによると、同社でＰＭ（ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｍａｎａｇｅｒ）として勤務しているソン・リウォンさん（３９）の配偶者チャ・ジヘさん（３７）が最近の初産では国内で初めて自然分娩を通じて四つ子を産んだ。娘３人と息子１人だという。医療界からは「確率１００万分の１を突破した慶事」という言葉も出ている。夫婦は当初、分娩予定