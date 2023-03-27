「BCNランキング」2023年2023年3月13日から19日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro(第2世代)MQD83J/A（アップル）2位AirPods(第3世代)MPNY3J/A（アップル）3位AirPods(第3世代)MME73J/A（アップル）4位AirPods with Charging CaseMV7N2J/A（アップル）5位QuietComfort Earbuds Triple Black（BOSE）6位JBL Tour Pro 2 BlackJBLTOURPRO2BLK
ランキング
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- 3. 有吉 祖母は記者のせいで死んだ
- 4. 大谷VSトラウト投球「違反」指摘
- 5. 大谷のラストボール「エグイ球」
- 6. 片瀬美月さんが急逝 母「なぜ」
- 7. 総務省は高市氏「守り切れない」
- 8. ペンギン池落下 加藤浩次が謝罪
- 9. 元AV女優語る過酷すぎた業界裏側
- 10. クローゼットから上司 窃盗容疑
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- 3. クローゼットから上司 窃盗容疑
- 4. 「スマホNG行為」携帯4社が公開
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- 2. 首相キーウ訪問 1時間前に伝達か
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- 4. モラ夫と離婚後に大逆転の幸せ
- 5. 道端容疑者に特殊な健康志向か
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- 7. ガーシー氏の取り分 妹の口座に?
- 8. コロナ名称変更 メーカーが要望
- 9. 公務員の定年引上げへ 4月から
- 10. 「必勝しゃもじ」観光協会も苦言
- 1. 中国元報道官の変わり果てた近影
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- 4. 「大谷」で半額割引 韓国戸惑う
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- 9. 戦後 日本人が長寿になった理由
- 10. なぜゼレンスキー大統領は停戦しないの…
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- 2. 「仕事に行きたくない」理由1位
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- 5. 音も機能も洗練されたイヤホン
- 6. 今売れてるワイヤレスイヤホン
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- 8. 耳の健康を守るためのiPhone機能
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- 1. 大谷VSトラウト投球「違反」指摘
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- 1. 醤油ペロペロ 迷惑少年の現状
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- 4. 片瀬美月さんが急逝 母「なぜ」
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