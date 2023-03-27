「BCNランキング」2023年2023年3月13日から19日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro(第2世代)MQD83J/A（アップル）2位AirPods(第3世代)MPNY3J/A（アップル）3位AirPods(第3世代)MME73J/A（アップル）4位AirPods with Charging CaseMV7N2J/A（アップル）5位QuietComfort Earbuds Triple Black（BOSE）6位JBL Tour Pro 2 BlackJBLTOURPRO2BLK