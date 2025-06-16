株式会社 メガハウス 株式会社メガハウス （バンダイナムコグループ本社：東京都千代田区))は、３Dアクションピンボールゲーム「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」を2025年10月中旬より全国の玩具販売店、各種ECサイトにて発売いたします。1プレイは約3分！セットから終了まで約10分とスピーディー！アメリカンバトルドーム ver.ホワイトは、1994年の発売からこれまでSNS等で