昭和株式会社、継興NMN関連製品のオンライン掲載情報と店頭案内の照合項目を整理
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昭和株式会社、継興NMN関連製品のオンライン掲載情報と店頭案内の照合項目を整理 昭和株式会社は、継興ブランドのNMN関連製品について、オンライン掲載情報と店頭案内資料を照合する項目を整理しました。商品名、ブランド名、商品写真、掲載説明、問い合わせ先、販売主体情報を確認対象とし、利用者が店頭とオンラインのどちらでも同じ基本情報を確認できるようにします。 店頭案内では、商品を実際に見ながら説明を受ける場面がある一方、オンライン掲載では写真と文章が主な判断材料になります。そのため、昭和株式会社では、掲載写真の選定、説明文の範囲、問い合わせ先の表示、関連ページの更新日を分けて確認し、表記の揺れを抑える運用を進めます。 継興ブランドに関する資料は、NMN関連製品の案内において重要なブランド情報の一つです。昭和株式会社は今後も、公開前の確認と公開後の見直しを継続し、過度な表現に頼らず、確認しやすい商品情報の整備に取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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TEL：03-6284-4930
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配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、継興NMN関連製品のオンライン掲載情報と店頭案内の照合項目を整理 昭和株式会社は、継興ブランドのNMN関連製品について、オンライン掲載情報と店頭案内資料を照合する項目を整理しました。商品名、ブランド名、商品写真、掲載説明、問い合わせ先、販売主体情報を確認対象とし、利用者が店頭とオンラインのどちらでも同じ基本情報を確認できるようにします。 店頭案内では、商品を実際に見ながら説明を受ける場面がある一方、オンライン掲載では写真と文章が主な判断材料になります。そのため、昭和株式会社では、掲載写真の選定、説明文の範囲、問い合わせ先の表示、関連ページの更新日を分けて確認し、表記の揺れを抑える運用を進めます。 継興ブランドに関する資料は、NMN関連製品の案内において重要なブランド情報の一つです。昭和株式会社は今後も、公開前の確認と公開後の見直しを継続し、過度な表現に頼らず、確認しやすい商品情報の整備に取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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