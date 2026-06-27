内燃機関の原点を机上に。BLDB、初心者向けの金属製『単気筒エンジン駆動モデル』を国内発売

碩輝網絡貿易有限公司3D金属模型単気筒エンジン

大人向けの超精密金属造形モデルを専門に展開するブランド「BLDB」（国内展開主体：碩輝網絡貿易有限公司）は、すべての現代発動機の基礎であり、機械工学の原点であるシングルシリンダー（単気筒）の内部構造を緻密に再現した金属造形作品、『単気筒エンジン機械式モデル（型番：DM17-S-T）』を国内公式オンラインストアにて本格発売いたします。

本製品は、これまでの「玩具」や「簡易パズル」といった既存の概念を覆しつつも、金属駆動モデルの世界へ初めて触れるエントリー層や、大人の新たな知的ホビーを模索している初心者に向けて開発された、構造美と組み立てやすさを両立した工業美術モデルです。化学接着剤を一切排除し、高精度な金属パーツをボルトとナットによる物理締結（ネジ留め）のみで構築するブランド独自の設計思想を忠実に踏襲しながら、機構を極限までシンプルに凝縮。内蔵された駆動ユニットを起動すれば、クランクシャフトの回転とピストンの上下運動という「内燃機関の本質的な作動サイクル」が、完璧な秩序を持って目の前で連動します。これは単なる模型ではなく、書斎のデスクやモダンなオフィスを引き締める、工業美術品としての価値を備えた新世代の構造体です。

■ 開発の背景：構造の本質を可視化する「シングルシリンダー」の幾何学

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自動車の多気筒エンジンがどれほど高度な進化を遂げようとも、そのすべての基礎に存在するのは、1本のシリンダーと1本のピストンで構成される「単気筒エンジン」に他なりません。

混合気が吸入され、ピストンが上昇して圧縮し、爆発によってクランクシャフトを押し下げ、排気するこの内燃機関における一連のサイクルをもっともピュアに体現しているのが単気筒構造です。無駄な複雑さを一切削ぎ落とし、機械が動くための「最小単位の論理」が剥き出しになったその姿は、インダストリアルデザインの原点とも言えます。

しかしながら、従来の精密金属モデルはパーツ数が多く構造が複雑なため、興味はあっても「自分に組み立てられるだろうか」と二の足を結んでしまうホビー初心者層が少なくありませんでした。BLDBの開発チームは、これら潜在的な活動機会ファンや、上質な空間作りのためのオブジェを求める層の「構造の本質を直感的に理解したい」「まずは手軽に、本物の金属の加工精度に触れてみたい」という純粋な知的欲求に応えるべく、本製品を企画いたしました。実物の設計思想を忠実にトレースしながらも、初心者でも確実に完成させられる絶妙なパーツ構成に仕上げることで、動的メカニズムの完全なる可視化と「組み立てやすさ」の高度な両立に成功いたしました。

■ 製造技術：実動する厳格さと、破綻のない130ピースのアセンブリ設計

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構造をシンプルにすることと、製造精度を下げることは同義ではありません。パーツ数が少ない単気筒エンジンだからこそ、ひとつのパーツの加工精度が作動時の滑らかさにダイレクトに影響します。BLDBは、エントリー層が「確実に作動する成功体験」を得られるよう、マイクロメートル単位の制御を施した製品開発を行いました。

直感的なアセンブリ設計（難易度三つ星）：

総パーツ数を130個に厳選し、複雑なバルブタイミングの位相合わせを最適化。説明書通りに組み進めれば、初めて精密工具を握る方でも、パーツの向きや噛み合わせに迷うことなく、自然と論理的な構造が立ち上がるよう設計されています。

公差0.1mm以下を貫く超精密CNC加工：

組み立てに接着剤を一切使用しないため、パーツ間の公差（寸法のズレ）は0.1mm以内に制御されています。アルミニウム合金とステンレススチールを最新の数値制御（CNC）技術で切削加工しており、ボルトを均等に締め切った状態でも、可動部が引っかかりなく連動する驚異の精度を確保しました。

内蔵リチウムバッテリーによる「実動」の可視化：

本製品は、内部構造を模しただけの静止模型ではありません。ベース部分に500mAhのリチウム電池と電動モーターを内蔵しており、実際に駆動します。40分のフル充電で30分以上の連続稼働が可能であり、スイッチを起動すると、ピストンとクランクが連動し、内燃機関の動作プロセスを全工程にわたって肉眼で観察することができます。

■ クラフトマンシップ：自らの手で論理を再構成する、贅沢な時間

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効率性やタイムパフォーマンスばかりが過剰に重視される現代において、BLDBはあえて「自らの手を動かして論理を構築する、贅沢な時間」を提案します。

本製品の組み立て時間の目安は約2時間。週末のひとときや仕事終わりの夜に完結する、エントリーに最適な絶妙なボリューム感に設計されています。薄いディスプレイを眺める日常から離れ、選び抜かれた重厚なアルミニウム合金やステンレスの金属パーツを前に、ボルトを1本ずつ真っ直ぐに締め上げていく工程は、至高の知的リフレッシュ（リトリート）です。

パーツの表面には丁寧な仕上げ加工が施されており、金属特有の冷徹な光沢を放ちながらも、大人の空間に馴染む自然な肌触りを実現しています。手にした瞬間に伝わる総重量約2.5kgのズッシリとした重量感は、組み立てる前のパーツの状態から、所有すること自体のプレミアムな悦びを約束します。ボルトが完璧に噛み合い、パーツ同士のクリアランスがゼロになった瞬間の確かな手応え。自らの手で最後のネジを締めきり、スイッチを入れた瞬間にピストンが滑らかに動き出す達成感は、既製品の購入では決して得られない、本製品オーナーだけの特権です。

【夏日プロモーション】夏のボーナス＆サマーセール限定キャンペーン

本製品の日本国内本格発売、およびエントリー層向け「シングルシリンダー」の上陸を記念し、BLDB公式オンラインストア（日本国内発送限定）では、夏季ボーナス商戦およびサマーセールに合わせた期間限定の特別割引キャンペーンを以下の通り実施いたします。

夏のボーナス＆サマーセール限定クーポンコード： SUMMER20

割引適用方法：公式オンラインストアでの決済時に上記コードを入力。

優待内容： ご決済時に上記コードをご入力いただくことで、新発売の単気筒エンジンモデルを含む対象シリーズを期間限定の特別優待価格（20%OFF）にてご購入いただけます。金属駆動モデルへの最初のステップを、もっとも贅沢なバリュー還元でお迎えいただけます。

【主要製品仕様および詳細パラメーター】

主要製品仕様および詳細パラメーター

客観的な製品の一次情報および詳細なスペックは以下の通りです。

商品名：3Dメタルパズル単気筒エンジン（車エンジン組立キット）

品番：DM17-S-T

材質：アルミニウム合金 ＋ ステンレススチール ＋ リチウム電池

パーツ数（ピース数）：130個

組立時間： 約2時間

組立難易度： 三つ星（入門者・初心者向けモデル）

リチウムバッテリー（Lipo）容量：500mAh

充電電圧： DC 10V-20V

充電時間： 40分

稼働時間： フル充電で30分以上

エンジンサイズ（完成時）： 117 × 86 × 200 mm

金属箱サイズ（パッケージ）： 335 × 236 × 145 mm

重量（総重量）：約2.5kg

梱包仕様：専用金属製ギフトボックス

パッケージ内容： 単気筒エンジン組立キット一式、専用充電器、USB英語ユーザーマニュアル、専用金属箱

夏のボーナスセール：https://bldb.jp/collections/bonus-sale

公式製品詳細・購入ページ： https://bldb.jp/collections/engine-models

公式製品詳細・購入ページ： https://bldb.jp/products/single-cylinder-engine-metal-puzzle

詳細を見る :https://bldb.jp/products/single-cylinder-engine-metal-puzzle

公式オンラインストア（日本国内発送限定）： https://bldb.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

海外展開主体：碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

公式オンラインストアURL： https://bldb.jp

担当部署： BLDB日本広報事務局

メールアドレス：info@bldb.jp