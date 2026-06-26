【山形・白布温泉】標高850mで涼を愉しむ。夏の白布温泉「東屋」を愉しむ特別サービスを実施いたします

株式会社女将塾

温泉旅館の運営・再生事業を展開する株式会社女将塾（本社：東京都千代田区、代表取締役：三宅大功）が運営する、山形県米沢市の白布（しらぶ）温泉「東屋（ひがしや）」は、本格的な夏シーズンを迎え、都会の喧騒と暑さを離れて涼やかに過ごす「夏の東屋」プロモーションを展開いたします。

高標高ならではの涼しい気候と、当館自慢の温泉・自然の恵みを活かしたサービスで、極上の癒やしをご提供いたします。

■ 背景とコンセプト：都会の夏を離れ、標高850mの別世界へ

標高850mの山麓に位置する白布温泉は、夏でも都市部に比べて大変過ごしやすいのが特徴です。特に当館から好アクセスな「天元台高原」の夏の平均気温は約22℃。緑豊かな自然と澄んだ空気に包まれ、深呼吸したくなるような爽やかなひとときをお過ごしいただけます。

今年の夏は「温泉に浸かり、周辺の名所を巡り、五感で涼を体感する」をコンセプトに、様々なイベントや館内サービスをご用意いたしました。

■ 「夏の東屋」注目ポイント

1. 東屋自慢の「滝風呂」

400年以上の歴史を誇る、名物の滝風呂。豪快な滝音が流れる温泉から作る滝風呂は、マイナスイオンがたっぷりと注ぐ極上のパワースポットです。 また、館内では異なる趣を持つ「内風呂」や「露天風呂」など、白布温泉の豊かな湯量を源泉掛け流し100％で存分に満喫いただけます。

2. 夏季限定イベント・サービス

夏の夜や湯上りをさらに楽しく彩る、期間限定のサービスを実施いたします。

上記は全て期間限定の無料サービスです。

線香花火以外は、お盆期間限定（8/8～14）のイベント・サービスになります。

かき氷：冷たい夏の定番スイーツでクールダウン

選べるドリンクサービス：火照った体に嬉しいドリンクなどをご用意

お菓子のつかみ取り：山形のお菓子をつかみ取り

しゃぼん玉プレゼント：お子様一人につきおひとつプレゼント

お部屋で楽しむ山形：さくらんぼゼリーや山形ジュースをお部屋にご用意

線香花火：8月いっぱい線香花火をプレゼント

■ 夏におすすめのプラン

詳細を見る :https://okamijuku.my.canva.site/shirabu-higashiya-summer2026涼しい天元台高原の夏を楽しめる！

天元台送迎＋日帰り入浴＋ロープウェイ割引券がついた天元台ご出発の方におすすめなプランです。

ロープウェイとリフトを乗り継ぎ、標高1,820mの「天元台」へ。目の前に広がる大パノラマと、地上よりさらに涼しく澄んだ夏の高山植物、青い空をお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=019a28e9-b563-7d42-85d6-426a9fe49580&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=10396244&search_type=undated

その他のプラン一覧はこちら↓

東屋プラン一覧 :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=019a28e9-b563-7d42-85d6-426a9fe49580&type=plan&order=recommended&is_including_occupied=false&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.shirabu-higashiya.com&parentPathname=%2F&closed_icon_messages=&triplabot_session=dXNlcl9fZDA0NjMxMWItMzM1Yy00Y2RlLTk4NGUtMDYyYmRiNjU0ZjNl&mcp_currency=JPY

夏の特設ページはこちら(https://okamijuku.my.canva.site/shirabu-higashiya-summer2026)

■ 施設概要

施設名：白布温泉 東屋（ひがしや）

所在地：〒992-1472 山形県米沢市大字関1537

アクセス：JR奥羽本線「米沢駅」より路線バス「白布温泉」下車、徒歩約2分

公式サイト：https://www.shirabu-higashiya.com/

<会社概要>

会社名：株式会社 女将塾

所在地：東京都千代田区神田錦町3-23 神田錦町安田ビル11F

代表者：三宅 大功

設立：2004年8月20日

URL：https://okamijuku.com/

事業内容：旅館・ホテルの運営受託経営・運営コンサルティング