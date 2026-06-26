【楽天市場限定50％OFF】通常29,900円→14,950円！POCKAM P10PRO｜Android 16・Gemini AIのタブレット 特価！さらに最大100,000ポイントが当たるチャンス
楽天市場限定50％OFF POCKAM P10PRO 14,950円
doogeeストア楽天市場店では、人気モデル「POCKAM P10PRO」の期間限定セールを開催しています。
通常価格29,900円（税込）のところ、**期間限定50％OFFの14,950円（税込）**で販売中。
さらに2026年6月30日（火）まで開催されている楽天市場の抽選ポイントキャンペーン対象商品となっており、エントリーのうえ対象ショップで税込5,000円以上購入すると、抽選で最大100,000ポイントが当たります。
POCKAM P10PRO商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p10pro-sale/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p10pro-sale/)
抽選キャンペーン：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/(https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/)
Android 16、Google Gemini AI、高性能8コアCPU、120Hzディスプレイを搭載した人気10.1インチAndroidタブレットを、期間限定の特別価格で購入できる絶好のチャンスです。
Android 16×Gemini AIで、AI時代の新しいタブレット体験
POCKAM P10PROは主流の「Android 16」を搭載。
Google Gemini AIにも対応し、
・AIチャット
・AI翻訳
・AI検索
・AI要約
・文章作成
・学習サポート
など、日常生活から仕事・学習まで幅広く活躍します。
Android 16ならではの高いセキュリティと快適な操作性により、毎日のタブレット体験がさらに進化します。
120Hz対応10.1インチHDディスプレイで滑らかな映像体験
10.1インチIPS HDディスプレイ（1280×800）に120Hz高リフレッシュレートを採用。
WebブラウジングやSNSはもちろん、ゲームや動画視聴でもスクロールや映像表示が滑らか。
Widevine L1にも対応しているため、Netflixなどの動画コンテンツを高画質で楽しめます。
UNISOC T7250八核CPU×48GB RAMで快適動作
UNISOC T7250オクタコアプロセッサーを搭載。
最大48GB RAM（8GB＋最大40GB拡張メモリ）と128GBストレージにより、
・動画編集
・オンライン授業
・Zoom会議
・Office作業
・ゲーム
・電子書籍
・マルチタスク
まで快適にこなします。
さらに最大2TBまでのmicroSDカードに対応し、大容量データも安心して保存できます。
8800mAh大容量バッテリー＆高品質デュアルスピーカー
8800mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間の動画視聴や外出先での利用も安心。
さらに高品質デュアルスピーカーにより、映画・音楽・ゲームも臨場感あふれるサウンドで楽しめます。
3.5mmイヤホンジャックも搭載しており、有線イヤホンもそのまま利用できます。
ナビゲーション機能やFMラジオなど便利機能も充実
POCKAM P10PROは
・GPS
・Beidou
・GLONASS
・Galileo
・AGPS
に対応。
さらに、
・顔認証
・Bluetooth 5.0
・OTG
・FMラジオ
・USB Type-C
など、毎日の使いやすさを高める機能も充実しています。
キーボード・マウスなど豪華6点セット付属
セット内容
・Bluetoothキーボード
・Bluetoothマウス
・専用レザーケース
・強化ガラス保護フィルム
・タッチペン
・3.5mmイヤホン
届いたその日から仕事・学習・動画視聴まで快適に利用できます。
6月30日まで！50％OFF＋楽天市場最大100,000ポイント抽選
現在開催中のキャンペーンでは、
通常価格29,900円（税込）
↓
期間限定価格14,950円（税込）
さらに楽天市場抽選ポイントキャンペーンにエントリーし、対象ショップで税込5,000円以上購入すると、
・1等：100,000ポイント
・2等：10,000ポイント
・3等：1,000ポイント
が当たるチャンス。
50％OFFセールと楽天ポイントキャンペーンを同時に利用できる、非常にお得な期間限定イベントです。
POCKAM P10PRO商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p10pro-sale/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p10pro-sale/)
抽選キャンペーン：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/(https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/)
商品概要
【商品名】
POCKAM P10PRO
【主な仕様】
・Android 16
・Gemini AI対応
・10.1インチ IPS HDディスプレイ
・120Hz高リフレッシュレート
・UNISOC T7250 八核CPU
・48GB RAM（8GB＋最大40GB拡張）
・128GB ROM
・最大2TB microSD対応
・13MPリアカメラ
・5MPフロントカメラ
・8800mAh大容量バッテリー
・Widevine L1
・高品質デュアルスピーカー
・Bluetooth 5.0
・GPS対応
・顔認証
・Wi-Fiモデル
今だけの期間限定50％OFFキャンペーンで、高性能Androidタブレットをお得に手に入れるチャンスです。数量限定のため、ぜひこの機会にPOCKAM P10PROをご体感ください。