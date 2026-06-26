【楽天市場限定50％OFF】通常29,900円→14,950円！POCKAM P10PRO｜Android 16・Gemini AIのタブレット 特価！さらに最大100,000ポイントが当たるチャンス

深圳市道格创想电子商务有限公司楽天市場限定50％OFF POCKAM P10PRO 14,950円

doogeeストア楽天市場店では、人気モデル「POCKAM P10PRO」の期間限定セールを開催しています。

通常価格29,900円（税込）のところ、**期間限定50％OFFの14,950円（税込）**で販売中。

さらに2026年6月30日（火）まで開催されている楽天市場の抽選ポイントキャンペーン対象商品となっており、エントリーのうえ対象ショップで税込5,000円以上購入すると、抽選で最大100,000ポイントが当たります。

POCKAM P10PRO商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p10pro-sale/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p10pro-sale/)

抽選キャンペーン：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/(https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/)

Android 16、Google Gemini AI、高性能8コアCPU、120Hzディスプレイを搭載した人気10.1インチAndroidタブレットを、期間限定の特別価格で購入できる絶好のチャンスです。

Android 16×Gemini AIで、AI時代の新しいタブレット体験

POCKAM P10PROは主流の「Android 16」を搭載。

Google Gemini AIにも対応し、

・AIチャット

・AI翻訳

・AI検索

・AI要約

・文章作成

・学習サポート

など、日常生活から仕事・学習まで幅広く活躍します。

Android 16ならではの高いセキュリティと快適な操作性により、毎日のタブレット体験がさらに進化します。

120Hz対応10.1インチHDディスプレイで滑らかな映像体験

10.1インチIPS HDディスプレイ（1280×800）に120Hz高リフレッシュレートを採用。

WebブラウジングやSNSはもちろん、ゲームや動画視聴でもスクロールや映像表示が滑らか。

Widevine L1にも対応しているため、Netflixなどの動画コンテンツを高画質で楽しめます。

UNISOC T7250八核CPU×48GB RAMで快適動作

UNISOC T7250オクタコアプロセッサーを搭載。

最大48GB RAM（8GB＋最大40GB拡張メモリ）と128GBストレージにより、

・動画編集

・オンライン授業

・Zoom会議

・Office作業

・ゲーム

・電子書籍

・マルチタスク

まで快適にこなします。

さらに最大2TBまでのmicroSDカードに対応し、大容量データも安心して保存できます。

8800mAh大容量バッテリー＆高品質デュアルスピーカー

8800mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間の動画視聴や外出先での利用も安心。

さらに高品質デュアルスピーカーにより、映画・音楽・ゲームも臨場感あふれるサウンドで楽しめます。

3.5mmイヤホンジャックも搭載しており、有線イヤホンもそのまま利用できます。

ナビゲーション機能やFMラジオなど便利機能も充実

POCKAM P10PROは

・GPS

・Beidou

・GLONASS

・Galileo

・AGPS

に対応。

さらに、

・顔認証

・Bluetooth 5.0

・OTG

・FMラジオ

・USB Type-C

など、毎日の使いやすさを高める機能も充実しています。

キーボード・マウスなど豪華6点セット付属

セット内容

・Bluetoothキーボード

・Bluetoothマウス

・専用レザーケース

・強化ガラス保護フィルム

・タッチペン

・3.5mmイヤホン

届いたその日から仕事・学習・動画視聴まで快適に利用できます。

6月30日まで！50％OFF＋楽天市場最大100,000ポイント抽選

現在開催中のキャンペーンでは、

通常価格29,900円（税込）

↓

期間限定価格14,950円（税込）

さらに楽天市場抽選ポイントキャンペーンにエントリーし、対象ショップで税込5,000円以上購入すると、

・1等：100,000ポイント

・2等：10,000ポイント

・3等：1,000ポイント

が当たるチャンス。

50％OFFセールと楽天ポイントキャンペーンを同時に利用できる、非常にお得な期間限定イベントです。

POCKAM P10PRO商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p10pro-sale/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/p10pro-sale/)

抽選キャンペーン：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/(https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/)

商品概要

【商品名】

POCKAM P10PRO

【主な仕様】

・Android 16

・Gemini AI対応

・10.1インチ IPS HDディスプレイ

・120Hz高リフレッシュレート

・UNISOC T7250 八核CPU

・48GB RAM（8GB＋最大40GB拡張）

・128GB ROM

・最大2TB microSD対応

・13MPリアカメラ

・5MPフロントカメラ

・8800mAh大容量バッテリー

・Widevine L1

・高品質デュアルスピーカー

・Bluetooth 5.0

・GPS対応

・顔認証

・Wi-Fiモデル

今だけの期間限定50％OFFキャンペーンで、高性能Androidタブレットをお得に手に入れるチャンスです。数量限定のため、ぜひこの機会にPOCKAM P10PROをご体感ください。