正和工業が埼玉県春日部市の全小・中学生に「クレヨンしんちゃん」オリジナルグッズ約15,000セットを寄贈！

正和工業株式会社

法人を中心に総合リノベーション事業を展開する正和工業株式会社(本社：埼玉県春日部市、代表取締役：横田生樹、以下、当社)は、「社会を笑顔で満たす」という経営理念実現の一環で実施してまいりました「まちを笑顔にプロジェクト」の施策として、春日部市内の公立小学校・中学校・義務教育学校全34校に在籍する児童・生徒を対象に、オリジナルグッズ約15,000セットを寄贈いたします。

グッズには、当社のPRパートナーである、国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」がデザインされており、子どもたちの「健康」と「学び」を応援する2種のアイテム(各15,000個)をセットにして届けてまいります。

7月10日(金)に予定している各学校への配布に先立ち、6月25日(木)には、春日部市の岩谷一弘市長および鎌田亨教育長へ、目録を贈呈いたしました。

■プロジェクトの背景

当社は春日部市で創業し、今年で63年を迎えます。地元である春日部市がこれからも発展していくためには、地域が笑顔であふれていることが大切だと考えています。そこで今回は、地域の未来を担う子どもたちにも笑顔や応援の気持ちを伝えたいとの思いから、夏休みを迎える市内の小学生・中学生の「健康」と「学び」を支えるプロジェクトを実施いたします。

今年の夏も酷暑が予想される中、熱中症対策や衛生対策として「ハンドタオル」と、子どもたちの自律的な学習を支える「クリアファイル」を寄贈いたします。これらの実用グッズが小学生・中学生の皆さまの役に立つことを願っております。本取り組みを通じて、地域の未来を笑顔で満たすサポートを続けてまいります。

■まちを笑顔にプロジェクトとは

寄贈するハンドタオル寄贈するクリアファイル

2025年4月から開始したプロジェクトであり、各市町村のまちづくりや地域活性化を通じて、サステナビリティに貢献していく企画。また、リノベーションの意義を広め、持続可能な建設業の発展にも寄与していくことを目指しています。

当社では、創業地である春日部市を舞台にした人気アニメ「クレヨンしんちゃん」とPRパートナー契約を締結しており、過去には、庄和市民センター正風館リノベーション工事にて、しんちゃんの絵とともに地元の子どもたちの絵を掲出したほか、改修工事が進んでいる所沢市庁舎でも、小学生およそ1,000人の絵画をモザイクアートにして掲出しました。

■寄贈先 小学校・中学校一覧

対象校全34校

〈小学校〉

粕壁小学校、内牧小学校、豊春小学校、武里小学校、幸松小学校、豊野小学校、備後小学校、

八木崎小学校、牛島小学校、緑小学校、上沖小学校、正善小学校、立野小学校、宮川小学校、

藤塚小学校、小渕小学校、武里南小学校、武里西小学校、南桜井小学校、川辺小学校、

桜川小学校、中野小学校

対象校計：22校

〈中学校〉

春日部中学校、東中学校、豊春中学校、武里中学校、大沼中学校、豊野中学校、緑中学校、

大増中学校、春日部南中学校、葛飾中学校、飯沼中学校

対象校計：11校

〈義務教育学校〉

江戸川小中学校

対象校：1校

■正和工業株式会社 代表取締役・横田生樹 コメント

今夏も酷暑が予想されますが、地域の未来を担う子どもたちが元気に夏休みを過ごし、夢や目標に向かって挑戦してほしいという思いから本企画を実施いたしました。

当社の「クレヨンしんちゃん」オリジナルグッズが、日々の健康管理や学びの支えとなれば幸いです。子どもたちがこの夏休みにたくさんの素晴らしい経験を重ね、自分の可能性を広げてくれることを心より願っております。当社はこれからも、社会を笑顔で満たす活動を続けてまいります。

■正和工業について

当社は、1963年の創業以来、地域とともに歩み、今年で63年目を迎えました。現在は、設備・建築・電気をワンストップ体制で展開する「総合リノベーション企業」として、関東一円などへ事業を展開しています。

当社では、建物というインフラを守るだけでなく、スポーツ支援や地域行事の応援、そこに暮らす人々の「笑顔」を創り出す活動にも注力しています。

今後も、本業であるリノベーション事業と地域への貢献を両輪とし、社会を「笑顔」で満たす、活力あるまちづくりを推進してまいります。

正和工業公式HP(https://www.showa-kougyo.co.jp/)

画像アリ【未来の笑顔研究所(正和工業×クレヨンしんちゃん 特設サイト)】

■□法人リノベーションで新時代を切り開く「未来の笑顔研究所」□■

URL：https://www.showa-kougyo.co.jp/lp/miraiken/

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