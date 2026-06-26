【大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション】夏限定の「オートグラフだるまカクテル」販売　日本国内5軒「オートグラフ コレクション ホテル」共同企画

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発国内オートグラフ コレクション５軒 それぞれの個性的な “オリジナルだるま” をイメージしたカクテル

「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」（「大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション」以下「大阪ステーションホテル」）（大阪市北区 総支配人 佐藤伸二）は、マリオット・インターナショナルのプレミアムブランド「オートグラフ コレクション ホテル」の一員として、日本国内5軒（大阪ステーションホテル／ザ・プリンス 京都宝ヶ池／ザ・プリンス さくらタワー東京／TIAD／メズム東京 ※五十音順）合同で、2026年の1年間、周遊型キャンペーン「オートグラフだるまジャーニー」宿泊プランを展開しています。このたび、その連動企画として、各ホテルのオリジナルだるまをモチーフにした限定カクテル「オートグラフだるまカクテル」を、8月のみの期間限定で販売します。

本企画では、「大阪ステーションホテル」「ザ・プリンス 京都宝ヶ池」「ザ・プリンス さくらタワー東京」「TIAD」「メズム東京」の5軒が、それぞれのホテルの個性やストーリーを表現した“だるまカクテル”を考案。各ホテルでしか味わえない一杯として、夏のひとときを彩ります。カクテルは、夏らしい爽快感を感じられるアルコールで、ミントやライムの清涼感を生かしながら、各ホテルのオリジナルだるまを想起させる色味や装飾を取り入れました。伝統的な縁起物である「だるま」に、各ホテルならではの美意識や地域性、ブランドストーリーを重ね合わせた、オートグラフ コレクションらしい個性あふれるカクテル体験をお届けします。

今夏は、5軒それぞれのストーリーを映した“だるまカクテル”を巡る旅を、ぜひお楽しみください。

■「オートグラフだるまカクテル」概要

「オートグラフだるまカクテル」について :https://osakastation-hotel.jp/news-topics/362/「オートグラフだるまジャーニー」について :https://osakastation-hotel.jp/pages/daruma/

提供期間：2026年8月1日（土）～8月31日（月）

オートグラフだるまカクテル紹介

各ホテルのオリジナルだるまの意匠やストーリーをもとに、キリっと爽やかで夏に最適な各ホテル限定カクテルを展開します。各カクテルは、それぞれのホテルでのみお楽しみいただける特別な一杯です。

滞在そのものをコレクション体験へ 日本ならではの縁起物・だるまに、ホテルごとのアイコニックな意匠が宿る

【大阪ステーションホテル】だるまカクテル「Zen Tonic」

ジントニックをベースに、香り高いエスプレッソをまとわせた、大人の午後にふさわしい一杯です。初代大阪駅へのオマージュとして、切符形のホワイトチョコレートを飾り、ビター＆スイートな味わいに仕上げました。

提供ラウンジ：29階「THE LOBBY LOUNGE」

料金：1杯 2,800円（ノンアルコール対応可）

【ザ・プリンス 京都宝ヶ池】だるまカクテル「ASCOTモヒート」

建築家・村野藤吾の美意識を象徴する「BAR ASCOT」の鉄扉と、着物の帯を思わせる和の意匠に着想を得たカクテル。凛とした佇まいの中に、京都らしい奥行きと上質さを忍ばせました。

提供レストラン・バー：「バー アスコット」

料金：1杯 2,300円／ノンアルコール 1杯 2,000円

【ザ・プリンス さくらタワー東京】だるまカクテル「桜ジン」

日本庭園に咲き誇る桜から着想を得たやわらかな色合いのオリジナルカクテル。ROKU＜六＞ジンをベースにフルーティーな柑橘を合わせ、和の情緒を感じさせる爽やかな一杯です。

提供レストラン・バー：「リストランテ カフェ チリエージョ」

料金：1杯 2,300円（別途サービス料を申し受けます）

【TIAD】だるまカクテル「TIADスタイル」

爽快なモヒートに、ホテルのテーマである“緑の回廊”を思わせる清々しさを重ねた一杯。アートとウェルネスが交わる、TIADらしいモダンで軽やかな味わいに仕上げます。

提供レストラン・バー：「Blue Bar」

料金：1杯 2,800円／ノンアルコール 1杯 2,300円

【メズム東京】だるまカクテル「TOKYO WAVES」

メズム東京のだるまから着想を得たモヒート。トップにあしらった泡で「TOKYO WAVES」のリズムを表現し、ミントとライムの爽快感に、東京の夜を思わせる深みときらめきを添えました。

提供バー＆ラウンジ：16階「Whisk」

料金：1杯 2,800円／ノンアルコール 1杯 2,300円

※上記料金には消費税が含まれています。また、ザ・プリンス さくらタワー東京のカクテルを除き、サービス料も含まれています。写真はイメージで、実際のカクテルとは異なる場合があります。なお、提供内容、料金、期間、提供場所、販売数量は予告なく変更となる場合があります。詳細は各ホテルまでお問い合わせください。

各ホテル公式サイト／問い合わせ先

▪大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション

Tel 06-6690-8137（レストラン予約） https://osakastation-hotel.jp/

▪ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション

Tel 075-712-1111 https://www.princehotels.co.jp/kyoto/

▪ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション

Tel 03-5798-1111 https://www.princehotels.co.jp/sakuratower/

▪TIAD，オートグラフ コレクション

Tel 052-252-2288 https://hotel-tiad.com/#page1

▪メズム東京、オートグラフ コレクション

Tel 03-5777-1112 https://www.mesm.jp/

■THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection概要

・所 在 地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号

・客 室 数：418室（客室フロア30階～38階）

・付帯施設：宴会場（7階）、フロント・ロビー・レストラン（29階）、GYM・バスエリアOFURO（30階）など

・アクセス：JR大阪駅西口直結

【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクションは、55以上の国と地域の中でも最も魅力的な場所に佇む365軒以上の独立系ホテルそれぞれが持つ個性を尊重し、オリジナリティを提唱しています。どのホテルも、はっきりとしたビジョン、精神、そして個性的で特別な“唯一無二”のホテルを形作るストーリーにインスパイアされた、情熱に満ちたホテルとなっています。オートグラフ コレクション ホテルは、その土地ならではのクラフトや、独自の視点で作り上げられるデザインとホスピタリティによって厳選され、生涯忘れられない思い出を刻む豊かでイマーシブなひとときを提供します。詳しくは、https://autograph-hotels.marriott.com/ja-JP/(https://autograph-hotels.marriott.com/ja-JP/)をご覧ください。また、Instagram、X、Facebookで、#ExactlyLikeNothingElse（唯一無二）な瞬間の数々を検索してみてください。また、オートグラフ コレクションは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバルな旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Moments(TM)での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、https://www.marriott.co.jp/default.mi(https://www.marriott.co.jp/default.mi)をご覧ください。

※写真は全てイメージです。

※食材の入荷状況により、産地や料理内容が変更になる場合がございます。