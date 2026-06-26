クラウド対応の統合型電子カルテシステム『PrimeKarteNEXT』が2026年3月にリリース！

株式会社SBS情報システム

株式会社SBS情報システム（本社：静岡市駿河区、代表取締役：松澤正典）は、医療現場がかつてない転換期を迎える中、複雑化する課題に応え、医療DXを力強く推進する電子カルテシステム『PrimeKarteNEXT』を2026年3月にリリースいたしました。7月開催の「国際モダンホスピタルショウ2026」にて、進化したデザインと操作性をどこよりも早くご体感いただけます。

『PrimeKarteNEXT』開発の背景と目的

近年の医療業界では、医師や看護師をはじめとする医療従事者の働き方改革や、業務効率化（医療DX）が急務となっています。当社はこうした課題を解決すべく、長年培った電子カルテの開発ノウハウに最先端のAI技術を融合。現場の「使いやすさ」と「業務省力化」を徹底的に追求した『PrimeKarteNEXT』を開発いたしました。本電子カルテは中小規模から200床以上の病院まで、幅広い医療機関が対象となります。

『PrimeKarteNEXT』の3つの革新的な特徴

- 生成AI「PrimeKarteAIR（AI Record）」による革新的な業務効率化・SOAP自動生成:診察時のメモや音声データから、AIが自動でSOAP形式に構造化したカルテ下書きを作成します。・各種書類の自動要約:退院サマリや診療情報提供書（紹介状）の作成時、過去の経過記録から重要情報をAIが自動で抽出・要約。書類作成時間を大幅に短縮します。・安心のセキュリティ: AIサーバへのデータ送信前に、氏名や住所などの個人情報を自動でマスク（匿名化）する強固なセキュリティ機能を標準搭載しています。- 視認性と操作性を極めた「新デザイン」・患者サマライズ画面の新設: 患者基本情報、アレルギー、病名、ADL（日常生活動作）などを画面左側に集約。一目で患者様の状態を把握できます。・ユニバーサルデザインの追求: フォントサイズの見直し（11ポイント化）や余白・ボタン配置の最適化により、長時間の勤務でも目が疲れにくく、誤操作を防ぐ画面設計に刷新しました。- 病院経営を可視化する病床管理「PrimeKarteHoMS」病院全体の稼働状況や空きベッド状況をリアルタイムに可視化。効率的なベッドコントロールを支援し、病院経営の最適化に貢献します。PrimeKarteNEXT画面例

「国際モダンホスピタルショウ2026」にて初の実機お披露目！

2026年3月のリリース以降、大変多くの反響をいただいている『PrimeKarteNEXT』ですが、今回の「国際モダンホスピタルショウ2026」が初の実機展示となります。

ブースでは、生成AI「PrimeKarteAIR」によるカルテ自動生成のデモンストレーションや、刷新された画面の操作性を実際に触ってご体感いただけます。

【出展概要】

展示会名： 国際モダンホスピタルショウ2026（https://www.noma-hs.com/）

会期： 2026年7月8日（水）～10日（金） 10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト（東京国際展示場） 西展示棟

当社ブース番号： １０２

ホスピタルショウ2026会場図



【株式会社ＳＢＳ情報システム】

所在地 ： 静岡県静岡市駿河区登呂3丁目1番1号

事業内容 ： 医療機関向けシステム開発、システム構築、保守、システムインテグレータ

ホームページ： https://www.sbs-infosys.co.jp/