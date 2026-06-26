『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』で配信開始7周年を記念したキャンペーンを開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』（以下、『Ｊクラ』）で、配信開始から7周年を記念したキャンペーンを本日6月26日(金)から開催していることをお知らせします。

本キャンペーンでは、Ｊ1、Ｊ2各クラブの試合で活躍し、注目を集めている総勢40選手が「フォーカスドプレーヤー第2弾」として登場しているほか、 7日間毎日、「G93以上ガチャ券」や「G85以上キラ確定ガチャ券」などの好きなガチャ券を選んで獲得できる「Ｊクラ7周年記念！選べるデイリーギフト」も開催しています。

さらに、J１ 20クラブ選手 直筆サインカード（アクリルキーホルダー付き・全20種）が、抽選で20名様に当たるプレゼントキャンペーンも開催中です。ぜひお見逃しなく。

配信開始から7周年を迎えた『Ｊクラ』をぜひお楽しみください！

Ｊリーグ各クラブから、試合で活躍し注目を集める40選手が

「フォーカスドプレーヤー第2弾」として登場中！

Ｊ1、Ｊ2全40クラブから、試合で活躍し注目を集めている総勢40名を『Ｊクラ』が選定！「フォーカスドプレーヤー第2弾」として登場しています。この機会にぜひ手に入れて、自分のチームを強化しましょう！

期間: 2026年6月30日（火） 13:59まで

登場選手の一部をご紹介！

・鹿島アントラーズ/植田 直通 ・ファジアーノ岡山/立田 悠悟

・サンフレッチェ広島/大迫 敬介 ・FC東京/マルセロ ヒアン

・ガンバ大阪/中谷 進之介 ・RB大宮アルディージャ/杉本 健勇

祝『Ｊクラ』７周年！

Ｊ１ 20クラブ選手の直筆サインカードをプレゼント！

J１ 20クラブ選手 直筆サインカード（アクリルキーホルダー付き）が、抽選で20名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中です。ぜひこの機会にご応募ください。

※詳細は『Ｊクラ』公式X（@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)）をご確認ください。

【応募期間】

2026年6月26日(金) メンテナンス終了後～8月6日（木） 23:59

【賞品】

J１ 20クラブ選手 直筆サインカード（アクリルキーホルダー付き・全20種）

※当選はお一人様1点となります。

【応募方法】

１. 『Ｊクラ』公式X（@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)）をフォロー

２. 該当のポストを引用リポスト

３. #Ｊクラ7周年 と 欲しい賞品の#クラブ名を記載

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。

Ｊクラ7周年を記念したゲーム内キャンペーンも開催中！

- Ｊクラ7周年記念！選べるデイリーギフト

7日間毎日豪華なガチャ券がもらえます。 「G93以上ガチャ券」や「G85以上キラ確定ガチャ券」などの好きなガチャ券を選んで獲得できます。

期間: 2026年6月26日（金）メンテナンス終了後～2026年7月21日（火）2:59

- Ｊクラ7周年記念！スペシャルログインボーナス

期間中、ログインするだけで「G85以上ガチャ券」や「お気に入りクラブガチャ券」などを獲得できます！

毎日ログインして様々なアイテムをゲットしましょう！

期間: 2026年6月27日（土）3:00～2026年7月16日（木）2:59

- Ｊクラ7周年記念！VAMOS！ログインボーナス

期間中に毎日ログインすることで、最大バモ×777が獲得できます。

期間: 2026年6月27日（土）3:00～2026年7月1日（水）2:59

- Ｊクラ7周年記念！福袋11連ガチャ

毎回「センススロット強化ソックス(大)×50」のおまけ付き！「グローリースパイク(金)」や「お気に入りクラブガチャ券」など豪華おまけが盛りだくさん。このチャンスをお見逃しなく！

期間: 2026年6月26日（金）メンテナンス終了後～2026年7月14日（火）13:59

- Ｊクラ7周年記念！特別ミッション

様々な条件を達成することで、「G80以上ガチャ券」や、「G85以上レギュラー2026ガチャ券」など様々なアイテムが手に入ります。

期間: 2026年6月26日（金）メンテナンス終了後～2026年7月14日（火）13:59

- Ｊクラ7周年記念！ビクトリーロード

今回は、試合時に消費するGPが1/2の特別版！各ステージに設定された勝点数や優勝回数に応じて「フォーカスドプレーヤー第2弾ガチャ券」など豪華報酬が獲得できます。ボックスチケットを使って報酬をゲットしよう！

期間: 2026年6月26日（金） メンテナンス終了後～2026年6月30日（火） 13:59

※各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

【モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』について】

『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』は、Ｊリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作されたＪリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。プレーヤーは、2026シーズンのＪ1、Ｊ2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。

- 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式HP：https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/- 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式X：@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)