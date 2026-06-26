『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』で配信開始7周年を記念したキャンペーンを開催！
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』（以下、『Ｊクラ』）で、配信開始から7周年を記念したキャンペーンを本日6月26日(金)から開催していることをお知らせします。
本キャンペーンでは、Ｊ1、Ｊ2各クラブの試合で活躍し、注目を集めている総勢40選手が「フォーカスドプレーヤー第2弾」として登場しているほか、 7日間毎日、「G93以上ガチャ券」や「G85以上キラ確定ガチャ券」などの好きなガチャ券を選んで獲得できる「Ｊクラ7周年記念！選べるデイリーギフト」も開催しています。
さらに、J１ 20クラブ選手 直筆サインカード（アクリルキーホルダー付き・全20種）が、抽選で20名様に当たるプレゼントキャンペーンも開催中です。ぜひお見逃しなく。
配信開始から7周年を迎えた『Ｊクラ』をぜひお楽しみください！
Ｊリーグ各クラブから、試合で活躍し注目を集める40選手が
「フォーカスドプレーヤー第2弾」として登場中！
Ｊ1、Ｊ2全40クラブから、試合で活躍し注目を集めている総勢40名を『Ｊクラ』が選定！「フォーカスドプレーヤー第2弾」として登場しています。この機会にぜひ手に入れて、自分のチームを強化しましょう！
期間: 2026年6月30日（火） 13:59まで
登場選手の一部をご紹介！
・鹿島アントラーズ/植田 直通 ・ファジアーノ岡山/立田 悠悟
・サンフレッチェ広島/大迫 敬介 ・FC東京/マルセロ ヒアン
・ガンバ大阪/中谷 進之介 ・RB大宮アルディージャ/杉本 健勇
祝『Ｊクラ』７周年！
Ｊ１ 20クラブ選手の直筆サインカードをプレゼント！
J１ 20クラブ選手 直筆サインカード（アクリルキーホルダー付き）が、抽選で20名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中です。ぜひこの機会にご応募ください。
※詳細は『Ｊクラ』公式X（@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)）をご確認ください。
【応募期間】
2026年6月26日(金) メンテナンス終了後～8月6日（木） 23:59
【賞品】
J１ 20クラブ選手 直筆サインカード（アクリルキーホルダー付き・全20種）
※当選はお一人様1点となります。
【応募方法】
１. 『Ｊクラ』公式X（@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)）をフォロー
２. 該当のポストを引用リポスト
３. #Ｊクラ7周年 と 欲しい賞品の#クラブ名を記載
※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。
Ｊクラ7周年を記念したゲーム内キャンペーンも開催中！
- Ｊクラ7周年記念！選べるデイリーギフト
7日間毎日豪華なガチャ券がもらえます。 「G93以上ガチャ券」や「G85以上キラ確定ガチャ券」などの好きなガチャ券を選んで獲得できます。
期間: 2026年6月26日（金）メンテナンス終了後～2026年7月21日（火）2:59
- Ｊクラ7周年記念！スペシャルログインボーナス
期間中、ログインするだけで「G85以上ガチャ券」や「お気に入りクラブガチャ券」などを獲得できます！
毎日ログインして様々なアイテムをゲットしましょう！
期間: 2026年6月27日（土）3:00～2026年7月16日（木）2:59
- Ｊクラ7周年記念！VAMOS！ログインボーナス
期間中に毎日ログインすることで、最大バモ×777が獲得できます。
期間: 2026年6月27日（土）3:00～2026年7月1日（水）2:59
- Ｊクラ7周年記念！福袋11連ガチャ
毎回「センススロット強化ソックス(大)×50」のおまけ付き！「グローリースパイク(金)」や「お気に入りクラブガチャ券」など豪華おまけが盛りだくさん。このチャンスをお見逃しなく！
期間: 2026年6月26日（金）メンテナンス終了後～2026年7月14日（火）13:59
- Ｊクラ7周年記念！特別ミッション
様々な条件を達成することで、「G80以上ガチャ券」や、「G85以上レギュラー2026ガチャ券」など様々なアイテムが手に入ります。
期間: 2026年6月26日（金）メンテナンス終了後～2026年7月14日（火）13:59
- Ｊクラ7周年記念！ビクトリーロード
今回は、試合時に消費するGPが1/2の特別版！各ステージに設定された勝点数や優勝回数に応じて「フォーカスドプレーヤー第2弾ガチャ券」など豪華報酬が獲得できます。ボックスチケットを使って報酬をゲットしよう！
期間: 2026年6月26日（金） メンテナンス終了後～2026年6月30日（火） 13:59
※各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。
【モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』について】
『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』は、Ｊリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作されたＪリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。プレーヤーは、2026シーズンのＪ1、Ｊ2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。
- 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式HP：https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/
- 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式X：@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)