【夏の食べ放題リニューアル！】6月30日～夏を感じる味変ヤキニクでスタミナチャージ！３種の味変タレも新登場！”自分だけの一皿”を見つける味の大冒険に出かけよう！

新・味変ダレに黒毛和牛。ワクワクが止まらない「夏の食べ放題リニューアル」！

株式会社安楽亭

メニューのバリエーションと品質にこだわり続ける、安楽亭の【食べ放題】！

自慢のお肉に加え、〆やデザートなどのサイドメニューまで。多種多様なメニューを思う存分堪能できる大満足のコースが揃っています。

今回のリニューアルでは、いつもの焼肉を自分流にアレンジして楽しむ「味変（あじへん）ヤキニク」に新たなタレ3種類が登場！自分だけの美味しさを探す「味の大冒険」がパワーアップして、より賑やかな食べ放題をお届けします。

さらにプライムコースの対象メニューに「お値打ち黒毛和牛」が新たに追加！極上の黒毛和牛がこれまでよりおトクに楽しめます。その他にも、濃厚なチーズがビビンバと絡み合う「濃厚石焼チーズビビンバ」も人気メニューとして新登場します。

味も食感もクセになる！思わず夢中でディップしちゃう「味変ヤキニク」新ダレ3種類が登場！

2026年4月から登場した大好評「味変（あじへん）ヤキニク」シリーズに、第2弾となる3種類の新たなタレが登場します！うち2種類は、ホイルカップを網の上で温め熱々のたれにお肉をくぐらせる「ぐつぐつディップダレ」の新作。食べ放題ならではの「お試し味変」を駆使して、”自分だけの一皿”を見つける大冒険に出かけましょう。

新登場「味変ダレ」をご紹介♪

◆爆ニラスタミナ（味変つけダレ）

唐辛子とニンニクのピリ辛ベースに、たっぷりのニラ。禁断の組み合わせが食欲をそそるスタミナダレが爆誕しました。夏バテでも永遠に食べられる”激旨ダレ”をご賞味あれ！

◆ザクザクラー油（ぐつぐつディップダレ）

フライドガーリックにフライドオニオン、さらにナッツまで入った”ザクザク食感”がクセになる！特製ラー油ダレとの相性抜群な組み合わせで、箸が止まらない！

◆黒ごま（ぐつぐつディップダレ）

濃厚な黒ごまのマイルドな美味しさが、安楽亭自慢の焼肉ダレと絶妙にマッチした特製の一品。やみつきになる”ぐつぐつ黒ごま”の新感覚味変はお試し必須！

「ぐつぐつディップダレ」は、単品での注文はもちろん、卓上のタレや薬味との組み合わせもオススメ！いろいろ試して、自分だけの”黄金比ダレ”を見つけてみては？

黒毛和牛がプライムコースに新登場！さらに「濃厚石焼チーズビビンバ」も！

カルビを中心に数種類の部位を盛り合わせた商品。カタチは不揃いながら味は折り紙付き。ジュワッと広がる旨味が感じられる「お値打ち黒毛和牛」がプライムコースに登場！安楽亭がオススメする黒毛和牛の「本物の味わい」を、心ゆくまでご堪能ください。

さらにチーズをぜいたくに使った「濃厚石焼チーズビビンバ」もプライムコースに。石焼ビビンバの間違いない美味しさを、濃厚なチーズで包み込んだ幸福の一品。大満足の〆になること間違いなし。

「大満足のお肉から、〆にデザートまで」メニュー充実の”安楽亭食べ放題”

安楽亭の焼肉は、自然肉を100%使用。

脂肪注入肉や結着肉は一切使用せず、素材そのもののおいしさと食感をお届けします。

食べ放題では、定番のカルビやロースをはじめ、希少部位やホルモンまで幅広く楽しめるほか、様々な味付け、サイドメニューやデザートまで、最初から最後まで「ワクワク」が続くラインナップを揃えました。

「次はなに食べよう。」充実の食べ放題コースを是非体験してみてください♪

■選べる多彩な食べ放題コース

ニーズに合わせてお選びいただける4つのコースをご用意。ファミリーからグループまで、幅広くご利用いただけます。

◆ベーシックコース

3,680円（税込4,048円）

◆デラックスコース

4,980円（税込5,478円）

◆プライムコース

7,280円（税込8,008円）

◆プレミアムゴージャスコース

15,000円（税込16,500円）

さらに気軽に楽しめる食べ放題「2,980円（税込3,278円）」シリーズも！インパクト抜群のつるしサムギョプサルを焼き、サンチュで巻いて、タレや具材で自由に味を変える新しい焼肉スタイル誕生♪

◆味変ループサムギョプサルコース

2,980円（税込3,278円）

※全コース100分制／ソフトドリンク飲み放題付き。

※小学生未満：無料、小学生：半額、65歳以上：500円（税込550円）引き 。

※グループ全員学生さんなら全コース500円（税込550円）引き「食べホまんぷく学割」も実施中！

※一部店舗では、価格が異なる場合がございます。

サラダバー設置店舗は＋200円（税込220円）

※コスモス店、ぼたん店では実施していません。

メニュー詳細は、安楽亭ホームページからご確認ください。

食べ放題メニューはこちら :https://anrakutei.jp/menucate/tabehoudai/