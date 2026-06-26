AIによる「知識の複利ループ」で業務効率化、 Second Brain 型 SaaS「PUENTE AI Skill Curator」を株式会社プエンテが月額980円で正式リリース

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：保科一男、以下「プエンテ」）は、AIナレッジを複利で蓄積・活用するMicro SaaS「PUENTE AI Skill Curator」（https://ai-skill-curator.puente-saas.com(https://ai-skill-curator.puente-saas.com/)/）を正式リリースいたしました。

OpenAI共同創業者 Andrej Karpathy 氏が提唱する知識管理フレームワーク「Second Brain」をSaaSとして実装し、月額980円（無料プランは50エントリまで）でご利用いただけます。

PUENTE AI Skill Curator

■「PUENTE AI Skill Curator」とは

AIツールで得た知見・発見・ノウハウを構造化して蓄積し、使うほどレコメンド精度が上がる「知識の複利ループ」を回すMicro SaaSです。

個人では挫折しがちな「構造化保存」「効果測定」「レコメンド」をシステムが自動化し、1分で導入を開始できます。

本サービスはユーザーがX投稿やご自身のナレッジから、スキル化したいテキストを自社のSlackチャンネルへ投げ込むと、「PUENTE AI Skill Curator」へ自動で連携され、Anthropic社のAI「Claude」用Skillが自動生成され、活用、分析、改善（社内共有）ができるサービスです。

知識の複利ループ

■「Second Brain」── 知識に複利効果を持たせるという発想

「Second Brain」は、OpenAIの共同創業メンバーであり、TeslaのAI部門ディレクターとして自動運転AIを統括した Andrej Karpathy 氏が提唱する知識管理の考え方です。

体系的に記録・整理された「第二の脳」は、蓄積量が増えるほど既存知識との接続点が指数関数的に増え、新しい発見や洞察の確率が加速します。

銀行預金の複利と同じく、元本（知識量）が増えるほど利息（新しい発見）も大きくなるという理論（知識の複利効果）です。



プエンテではこの考えに共感し、弊社独自の「知識の複利ループ」として、実践する為の考え方を書籍にまとめました。



AI導入で企業価値を最大化するには？

今日から使える「知識の複利ループ」実践導入4ステップマニュアル

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6G62YLM

The Knowledge Compounding Loop

The 4-Step AI Playbook That Turns Every Tool Into an Asset That Compounds

(English Edition)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6KQ2FN4

「知識の複利ループ」を回す為のダッシュボード：蓄積→活用（Skill）→分析→改善（チーム共有）

■サービスの主な特徴

【1. 蓄積：ナレッジDB】AI関連の知見・発見・ツール情報を構造化して蓄積。タグ付け・ソースURL・カテゴリで検索性を確保し、自動でSkill化。

【2. 活用：Skill】実際にAIスキルを業務で使った記録を残し、削減時間・削減費用を数値化。

どのナレッジがどれだけ役立ったかを可視化します。

また、「Claude」公式Skillのコマンド一発設定も実装しています。

【3. 分析：ダッシュボード】蓄積したナレッジと活用実績をダッシュボードで集計・可視化。削減時間・削減費用などの指標から、どのSkillがどれだけ成果を生んだかを把握できます。

【4. 改善：チーム共有】効果の高いSkillをチームで共有し、ナレッジを組織の資産に。分析結果を次の蓄積へ還元することで、「知識の複利ループ」が加速します。

【AIナビゲーター「黒戸マリア」】サービスの機能・料金・使い方をその場で質問できる対話型ナビゲーター（Puente AI プロデューサー）。

導入前後の疑問にもチャットで気軽に答え、Skill作成アドバイスを行います。

「知識の複利ループ」の仕組み

■「知識の複利ループ」の仕組み

本サービスの核となるのは、「蓄積（Store）→ 活用（Use）→ 分析（Analyze）→ 改善」の4ステップが循環する「知識の複利ループ」です。

このループが回り続けるほど、業務効率化が数字で見える効果（削減費用）として現れます。

■開発背景

AIツールは爆発的に増え、ChatGPT・Claude・Gemini・Copilotなど、毎月のように新しいツールと活用のベストプラクティスが登場しています。

一方で「学んだことを構造化せずに放置する」ことは、複利を受け取れる口座にお金を入れないのと同じです。

AIコンサルティングに依頼すれば100万円以上かかる「AI導入設計と運用の仕組みづくり」を、誰でも・今日から・約10分で始められるようにしたい--その思いから、プエンテは本サービスを開発しました。

■今後の展開

今後は、業種・部門別Skillテンプレートの拡充、蓄積ナレッジの分析機能の拡張などを予定しています。

■サービス概要

・サービス名：PUENTE AI Skill Curator

・URL：https://ai-skill-curator.puente-saas.com/

・料金：月額980円（無料プランは50エントリまで）

・動作環境：Anthropic社「Claude」（Claude Proプラン以上を推奨）

・提供開始：2026年6月26日

■株式会社プエンテについて

市場調査から開発実装まで手がける総合AIコンサルティング企業です。

AIエージェント開発とSaaS型新規事業開発を主軸に、リアルタイム協調AIを業務へ組み込む支援を行っています。

・会社名：株式会社プエンテ（PUENTE Inc.）

・代表者：代表取締役社長 保科 一男

・所在地：〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2-2951-44 アートベースA-202

・事業内容：AIエージェント開発、SaaS型新規事業開発、総合AIコンサルティング

・HP：https://www.puentework.com

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社プエンテ

・HP：https://www.puentework.com