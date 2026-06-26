今年もこの季節がやってきた！中村歩加の生誕祭が7月25日に開催決定！

株式会社TRAPEZISTE

タレントとして活動する中村歩加の生誕祭「あゆたろうBirthdat Party 2026」が、7月25日に開催されることが決定しました。

毎年多くのファンが心待ちにしている生誕祭。今年も中村歩加ならではの温かい空間の中で、ファンと特別な時間を共有するイベントとなる予定です。

生誕祭は、日頃から応援してくれるファンへ感謝を伝える大切な機会。

笑顔あふれる企画や交流の時間を通して、中村歩加の魅力をより身近に感じられる内容となります。

また、今年は1st写真集の発売など、新たな挑戦を続ける中村歩加にとって節目の年。

そんな１年の中で迎える生誕祭は、本人にとってもファンにとっても特別な意味を持つイベントとなりそうです。

7月25日だけの特別なステージで、どのような時間が繰り広げられるのか。開催発表を受け、ファンの期待はますます高まっています。

■本人コメント

誕生日イベントは毎年開催させていただいているのですが、今年も開催することが出来てとても嬉しいです！

この1年は、配信活動を通して私のことを知ってくれたファンの方が増えたような気がしています。

アイドルの頃から応援してくれるファンの方も、配信活動で知って応援してくれるファンの方も、

両方楽しめるイベントにするので、気軽に遊びに来てくれたらなと思っています。

■「あゆたろうBirthday Party 2026」イベント概要

【1部】

日時：2026/7/25(土) 12:15開演

場所：東京ポートシティ竹芝 ポートスタジオA

(〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝)

出演：中村歩加、ゲスト(Coming soon...)

【2部】

日時：2026/7/25(土) 16:00開演

場所：東京ポートシティ竹芝 ポートスタジオA

(〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝)

出演：中村歩加

【チケット券種】

◼︎VIP席 \15,000

・最前列確約

・2ショット撮影券付き（スマホ撮影）

・サイン入りトレカ付き

◼︎SS席 \13,000

・2ショット撮影券付き（スマホ撮影）

・サイン入りトレカ付き

◼︎A席 \5,000

・入場のみ

チケット発売：6月25日（木）19:00～

イベント詳細・チケットお申込みはこちら

https://ticketdive.com/event/ayutarou_2026

※抽選となります

【公演に関するお問い合わせ先】

株式会社TRAPEZISTE

trapeziste.info@gmail.com