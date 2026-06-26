この夏、かき氷屋は大忙し！ワンオペ調理ゲーム『作って！かき氷』Nintendo Switch/Steamの予約受付開始！

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SAT-BOX株式会社

SAT-BOX株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、ワンオペ調理ゲーム『作って！かき氷』を、Nintendo SwitchおよびSteamにて配信予定であり、現在予約受付中であることをお知らせいたします。




おいしいかき氷作りに挑戦だ！


いっぱいつくって、目指せ大繁盛！



素早く氷を削って、注文どおりにトッピング！


コントローラーを持ちよって、最大4人まで遊べるぞ！


目指せ！最高記録！




《ルール》


かき氷を作って、注文どおりに提供しよう！


制限時間内にできるだけたくさん作ろう！



《遊び方》


１、氷を削ろう！


２、注文のシロップをかけよう！


３、フルーツをトッピングしよう！


４、完成したらお客さんに提供！


　　注文通りなら高得点がもらえるよ！



【スコアアタック】


ランキングの上位を目指して、かき氷をいっぱいつくろう！




【対戦】


かき氷づくりの腕前を競い合おう！





【ランキング】


世界中のプレイヤーとスコアを競おう！





タイトル: 作って！かき氷


発売日: 2026年7月9日（木）価格:700円（セール価格500円）


ジャンル: アクション/パーティ


プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード


プレイ人数：1～4人（オンライン最大4人）


対応言語：日本語、英語


オンライン：対戦、ランキングあり


・Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000127705


・Steam：https://store.steampowered.com/app/4834080/_/


・詳細：https://sat-box.jp/Game/shavedIce_switch.html


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tR8cpRLwVk8 ]