この夏、かき氷屋は大忙し！ワンオペ調理ゲーム『作って！かき氷』Nintendo Switch/Steamの予約受付開始！
SAT-BOX株式会社
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tR8cpRLwVk8 ]
SAT-BOX株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、ワンオペ調理ゲーム『作って！かき氷』を、Nintendo SwitchおよびSteamにて配信予定であり、現在予約受付中であることをお知らせいたします。
おいしいかき氷作りに挑戦だ！
いっぱいつくって、目指せ大繁盛！
素早く氷を削って、注文どおりにトッピング！
コントローラーを持ちよって、最大4人まで遊べるぞ！
目指せ！最高記録！
《ルール》
かき氷を作って、注文どおりに提供しよう！
制限時間内にできるだけたくさん作ろう！
《遊び方》
１、氷を削ろう！
２、注文のシロップをかけよう！
３、フルーツをトッピングしよう！
４、完成したらお客さんに提供！
注文通りなら高得点がもらえるよ！
【スコアアタック】
ランキングの上位を目指して、かき氷をいっぱいつくろう！
【対戦】
かき氷づくりの腕前を競い合おう！
【ランキング】
世界中のプレイヤーとスコアを競おう！
タイトル: 作って！かき氷
発売日: 2026年7月9日（木）価格:700円（セール価格500円）
ジャンル: アクション/パーティ
プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード
プレイ人数：1～4人（オンライン最大4人）
対応言語：日本語、英語
オンライン：対戦、ランキングあり
・Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000127705
・Steam：https://store.steampowered.com/app/4834080/_/
・詳細：https://sat-box.jp/Game/shavedIce_switch.html
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tR8cpRLwVk8 ]