SBIグループへの参画に向けた当社完全子会社化に関する基本合意書及び株式譲渡契約締結のお知らせ

ビットバンク株式会社

暗号資産取引所「bitbank」を運営するビットバンク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：廣末紀之、以下「当社」）は、SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 会長 兼 社長：北尾吉孝、以下「SBIホールディングス」）、SBIホールディングス株式会社の完全子会社であるSBICAH合同会社（以下「SBICAH」） 及び当社株主である廣末紀之、株式会社MIXI、株式会社セレスとの間で、SBICAHによる当社の完全子会社化に向けた一連の取引に関する基本合意書を締結いたしました。また、本取引の一環として、当社の一部株主とSBICAHとの間で、当社株式に係る株式譲渡契約が締結されましたので、お知らせいたします。

当社は、SBIグループの一員として、グループが有する金融機能や顧客基盤、経営資源を活用し、暗号資産交換業をはじめとするデジタルアセット関連事業のさらなる成長と、お客様への提供価値の向上に取り組んでまいります。

■本件の背景および目的

当社は、「オープンでフェアな社会の実現」をビジョンに掲げ、暗号資産取引所「bitbank」を運営しています。創業以来、ハッキング被害によるお客様資産の流出ゼロを維持する高いセキュリティを強みとし、安心して利用できるサービスの提供を通じて、暗号資産の普及と市場の発展に取り組んでまいりました。

近年、暗号資産市場はデジタルアセット分野の発展や市場参加者の拡大を背景に成長を続けています。また、暗号資産に関する規制の枠組みを資金決済法から金融商品取引法へ移行する法整備が進められるなど、業界を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。これにより、事業者にはこれまで以上に高度なガバナンス体制やコンプライアンス体制、リスク管理体制の構築が求められることが見込まれています。

また、暗号資産に加え、ステーブルコインやトークン化資産をはじめとするデジタルアセットの活用領域が拡大するとともに、オンチェーン金融領域における技術革新も急速に進展しています。こうした変化を受け、デジタルアセット市場における競争領域は暗号資産交換業の枠を超えて広がっており、事業機会を最大限に捉え、持続的な成長を実現していくためには、継続的な成長投資に加え、幅広い金融機能や顧客基盤との連携が重要となっています。

こうした事業環境の変化を踏まえ、当社は、SBIグループの一員となることで、グループが有する金融サービス基盤、顧客基盤および経営資源とのシナジーの活用を図り、暗号資産交換業のさらなる成長に加え、デジタルアセット領域における新たな価値創出を推進することにより、持続的な成長と企業価値向上につながると判断いたしました。

なお、本取引の完了に伴い、株式会社MIXIおよび株式会社セレスにおいては、当社は持分法適用関連会社ではなくなる予定です。

■今後の展望

当社は、SBIグループの一員として、グループの経営資源や金融サービス基盤を活用し、デジタルアセット関連事業のさらなる成長を目指してまいります。

また、制度整備の進展や市場環境の変化に対応しながら、ガバナンスおよびコンプライアンス体制のさらなる強化を図るとともに、お客様にとって安全かつ利便性の高いサービスの実現に努めてまいります。

なお、当社が運営する暗号資産取引所「bitbank」については、これまでどおりサービスを提供してまいります。

当社は今後も、「オープンでフェアな社会の実現」というビジョンのもと、暗号資産をはじめとするデジタルアセット市場の健全な発展と新たな価値創出に取り組んでまいります。

■本取引の主なスケジュール

（１）本基本合意書及び本株式譲渡契約締結日 2026年６月25日

（２）本株式譲渡実行日 2026年８月頃（予定）

（３）当社による自己株式取得（注）実行日 2026年10月頃（予定）

（４）本取引完了日 2026年10月頃（予定）

（注）本取引の一環として、当社は株式会社MIXI及び株式会社セレスが保有する当社株式を自己株式として取得する予定であります。