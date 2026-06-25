DMM GAMESと小高和剛率いるTookyo Gamesが送るマルチジャンルADV『終天教団』Switch&Switch2版が初の40%オフになるセール実施が決定！

合同会社EXNOA

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、トゥーキョーゲームス株式会社（本社：埼玉県所沢市、CEO：小高 和剛、URL：https://tookyogames.jp/）とタッグを組んだ新作『終天教団』にて、本日6月25日(木)よりNintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM)2のダウンロード版が40%オフになるセールを実施いたします。

■Switch&Switch2版が初の40%オフ！

セール開催期間：6月25日(木) 0:00 ～ 7月8日(水) 23:59まで

・終天教団 通常版（Nintendo Switch(TM)）

・終天教団 デジタルデラックスエディション（Nintendo Switch(TM)）

・終天教団 Nintendo Switch 2 Edition

※セール対象はダウンロード版のみとなります

＜割引率＞

通常販売価格より40%割引

■『終天教団』製品概要

『終天教団』は、DMM GAMESと小高和剛氏(代表作ダンガンロンパ等)率いるTookyo Gamesがタッグを組み、ステルスアクションホラーやマルチ視点ザッピングノベルなど、本作1本で異なる5つのゲームシステムを楽しめる「マルチジャンルアドベンチャー」ゲームです。Steam(R)版およびNintendo Switch(TM)北米・欧州版のパブリッシングは、株式会社スパイク・チュンソフトが担当いたします。

▶公式サイト：https://shuten-kyodan.com

▶公式X：https://x.com/shuten_kyodan

▶開発スタッフ

ストーリー：小高 和剛、中澤 工、北山 猛邦 / イラスト：しまどりる / 音楽：高田 雅史

▶出演キャスト

斎賀 みつき / 悠木 碧 / 森川 智之 / 小野 大輔 / 小野 友樹 / 村瀬 歩 / 水瀬 いのり / 伊藤 静

ジャンル：マルチジャンルADV

プレイ人数：1人

言語：日本語 / 英語 / 繁体字 / 簡体字

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)2 / Nintendo Switch(TM) / DMM GAMES PLAYER / Steam(R)

CERO：D

発売日：2025年9月5日(金)全世界同時発売

価格：通常版(Nintendo Switch(TM)/ Steam(R))：6,980円(税込) / 通常版(Nintendo Switch(TM)2)：7,310円(税込) / 豪華版：13,580円(税込) / デジタルデラックス版(NintendoSwitch(TM)) : 9,180円(税込) / デジタルデラックス版(Steam(R)) : 9,162円(税込)

▶『終天教団』の購入につきまして、詳細は公式サイトをご確認ください。

https://shuten-kyodan.com/products/

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